14.11.2023 11:32 Рита Парфенова

Контрафактні тютюнові вироби на 11 мільйонів гривень вилучили прикордонники Харківщини (відео)

На Харківщині правоохоронці припинили незаконний обіг тютюнових виробів на понад 11 мільйонів гривень





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України, днями у Харківській області спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління Держприкордонслужби, детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, в рамках відповідного кримінального провадження, провела обшуки у місцях накопичення фальсифікованих товарів.



У ході обшуків вилучено 159 тисяч пачок цигарок, 86 електронних сигарет (вейпів) та документацію. Орієнтовна вартість вилучених контрафактних тютюнових виробів перевищує 11 млн грн.



Фігурантам справи загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на одному з блок-постів Харківщини прикордонники спільно з нацгвардійцями виявили автівку з невідповідністю номера кузова.