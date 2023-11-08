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08.11.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Прикордонники у Харківській області виявили автівку з ознаки заміни VIN-коду

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують забезпечувати правовий режим воєнного стану в прикордонних районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.
 
На передодні на одному з блок-постів Харківщини прикордонники спільно з нацгвардійцями виявили автівку з невідповідністю номера кузова. Так, під час перевірки легковика прикордонники встановили, що на кузові «Мерседеса» наявні сліди кустарного нанесення VIN-коду та знищені ідентифікаційні таблички автомобіля.
 
Водій, 55-річний громадянин України, наявні ознаки зміни  номера кузова пояснити не зміг.
 
Наразі чоловіка разом з автівкою передано співробітникам правоохоронних органів для прийняття відповідного правового рішення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні виявили водіїв авто із ознаками сп'яніння.
 
Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  події, харків
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