08.11.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Прикордонники у Харківській області виявили автівку з ознаки заміни VIN-коду

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують забезпечувати правовий режим воєнного стану в прикордонних районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

На передодні на одному з блок-постів Харківщини прикордонники спільно з нацгвардійцями виявили автівку з невідповідністю номера кузова. Так, під час перевірки легковика прикордонники встановили, що на кузові «Мерседеса» наявні сліди кустарного нанесення VIN-коду та знищені ідентифікаційні таблички автомобіля.

Водій, 55-річний громадянин України, наявні ознаки зміни номера кузова пояснити не зміг.

Наразі чоловіка разом з автівкою передано співробітникам правоохоронних органів для прийняття відповідного правового рішення.

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