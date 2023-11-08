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08.11.2023  12:05   Рита Парфенова

У Харкові звільнено Олександра Скакуна

Першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна звільнено з посади.

Олександра Скакуна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Рішення про звільнення першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна погоджено Офісом Президента. Відповідне розпорядження голови Харківської обласної військової адміністрації набуло чинності 7 листопада 2023 року.

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Ранше РЕДПОСТ писав, що кервницю управління патрульної поліції Альону Стрижак Харківщини знято з посади. Обов'язки очільника відомства тимчасово буде виконувати майор поліції Віктор Левченко.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  звільнення, харків
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