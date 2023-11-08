08.11.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Через обстріл пошкоджено будинки, школу, господарські споруди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 7 листопада приблизно о 22:30 окупанти вкотре обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено житлові будинки та школу.

Також вчора ввечері ворог обстріляв смт Козача Лопань: у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Частково зруйновано господарчі споруди.

Також під ворожим ударом вчора було м. Вовчанськ. За попередніми даними, по місту били з артилерії. Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

За процесуального керівництва Купʼянської, Дергачівської окружних прокуратур Харківської області та Вовчанського відділу Чугуївськоі окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.