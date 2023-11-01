01.11.2023 21:49 Євген Клочко

Альону Стрижак звільнено з посади начальниці патрульної поліції Харківської області

1 листопада стало відомо, що кервницю управління патрульної поліції Альону Стрижак Харківщини знято з посади. Обов'язки очільника відомства тимчасово буде виконувати майор поліції Віктор Левченко.

Фото: Патрульна поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив тимчасово виконуючого обовʼязків керівника управління патрульної поліції міста Харкова, майора поліції Віктора Левченка.

Стало відомо, що новий керівник харківських патрульних розпочалав свою службу ще з першого набору. За 8 років Віктор Левченко пройшов шлях від звичайного поліцейського до начальника управління. Зокрема, був на керівних посадах патрульної поліції Миколаєва, очолював патрульну поліцію Луганської області.

Фото: Патрульна поліція Харківської області

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Віктор разом з іншими патрульними став на захист держави, обороняючи міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Варто відмітити, що під керівництвом Віктора Левченка патрульні поліцейські евакуювали з найнебезпечніших районів Луганської області понад 40 тисяч мирного населення.

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У складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції України виконує бойові завдання з розвідки, виявленню та знищенню живої сили та техніки ворога за допомогою БпЛА.

За виявлені в захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки держави Указами Президента України Віктор Левченко був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, Альона Стрижак приєдналася до лав патрульної поліції у 2015 році. Несла службу в Дніпрі. Починала з патрулювання на лінії, потім обіймала посаду командира роти, а згодом і командира батальйону. З жовтня 2018 року Альона Стрижак працювала у Хмельницькому, де була заступником начальника управління – начальником відділу чергової служби управління патрульної поліції. З 15 січня 2020 року Альона Стрижак очолювала управління патрульної поліції Харківської області.