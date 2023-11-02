02.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 10 - 12° тепла..

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Народні прикмети

Головним передвісником погоди цього дня було листя, що опадає.

Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде.

Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде.

Іній на деревах у цей день віщує поганий урожай наступного року.