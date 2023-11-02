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02.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 10 - 12° тепла..

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Народні прикмети

  • Головним передвісником погоди цього дня було листя, що опадає.
  • Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде.
  • Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде.
  • Іній на деревах у цей день віщує поганий урожай наступного року.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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