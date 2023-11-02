Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 10 - 12° тепла..
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Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
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