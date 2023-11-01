01.11.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Готуємо зігріваючий імбирно-гранатовий чай

Смачний та корисний рецепт напою.

Як пише РЕДПОСТ , звернемося до рецепту по-справжньому чарівного за смаком та корисністю напою.

Він має антибактеріальну, протизапальну дію, прискорює процеси метаболізму та сприяє природному очищенню організму. Крім того, такий чай уповільнює старіння клітин та продовжує молодість організму. Його рекомендується включати до раціону під час простудних захворювань, щоб зміцнити імунітет. Саме такий напій і потрібен у сезон, що наразі за вікном.

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Імбирно-гранатовий чай

Продукти:

гранат 1 шт,

1 л окропу,

корінь імбиру,

мед,

кориця – до смаку.

Покроковий рецепт приготування

Корінь імбиру подрібнити ножем чи терткою, Перекласти імбир у термос. Залити 1/2 склянки окропу для наполягання. Зерна граната помістити в керамічну миску Злегка обдати окропом, щоб простіше було видавити сік за допомогою соковижималки або маточки. Видавити сік. Процідити сік через сито. Додати в сік граната мед та корицю Перелити суміш у термос Залити окропом.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати тушковані баклажани у сметані.

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