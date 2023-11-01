01.11.2023 21:12 Дмитро Колонєй

Міська влада Харкова веде перемовини щодо співпраці з багатьма іноземними компаніями

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов під час інтерв'ю зазначив, що іноземні будівельні компанії вважають місто Харків пріоритетним для відновлення та зведення нових будинків. За його словами, для початку співробітництва необхідно виконати певні умови.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Іноземні забудовники дуже обережні. Їм потрібно, щоб Україна та інші країни застрахували їх від воєнних ризиків. Але ці компанії хочуть зайти в Україну, і Харків вважають знаковим містом, яке є пріоритетним для відновлення та будівництва», - зазначив Ігор Терехов.

Також важливою умовою, зазначив мер, є створення прозорих умов роботи та відсутність корупційних ризиків. За його словами, міська влада вже зараз веде перемовини щодо подальшої співпраці з багатьма іноземними компаніям.