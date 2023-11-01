01.11.2023 20:45 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини підірвався на протипіхотній міні

Де стався вибух та у якому стані постраждалий розповіли рятувальники Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 1 листопада 2023 року в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець с. Піски-Радьківські Борівької громади Ізюмського району.

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Подія сталася на власному подвір’ї чоловіка. Ймовірно це була протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець на лівій нозі. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Рятувальники звертаються до всіх з проханням

бути максимально обережними;

не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;

не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;

у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".