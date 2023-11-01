01.11.2023 20:45 Дмитро Колонєй
Мешканець Харківщини підірвався на протипіхотній міні
Де стався вибух та у якому стані постраждалий розповіли рятувальники Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 1 листопада 2023 року в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець с. Піски-Радьківські Борівької громади Ізюмського району.
Подія сталася на власному подвір’ї чоловіка. Ймовірно це була протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець на лівій нозі. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
Рятувальники звертаються до всіх з проханням
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бути максимально обережними;
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не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
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не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
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не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
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у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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