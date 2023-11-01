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01.11.2023  20:45   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини підірвався на протипіхотній міні

Де стався вибух та у якому стані постраждалий розповіли рятувальники Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 1 листопада 2023 року в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець с. Піски-Радьківські Борівької громади Ізюмського району. 
 
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Подія сталася на власному подвір’ї чоловіка. Ймовірно це була протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець на лівій нозі. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
 
Рятувальники звертаються до всіх з проханням
  • бути максимально обережними;
  • не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині два ворожих танки підірвалися на власних мінах.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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