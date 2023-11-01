У Харкові цілком облаштовані укриття комунальної власності - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в інтерв'ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи».
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Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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