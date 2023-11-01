01.11.2023 20:00 Дмитро Колонєй

У Харкові цілком облаштовані укриття комунальної власності - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в інтерв'ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи».



У Харкові цілком облаштовані укриття комунальної власності - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , в інтерв'ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи» мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що у укриттях комунальники прибрали сміття, провели світло, встановили лавки, вогнегасники та ємності з питною водою.

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«Укриття комунальної форми власності впорядковані. Але є укриття, які не належать місту. Вони державні або комерційні. На жаль, з ними є певні труднощі, і їм треба дати лад. Наприклад, це укриття державних підприємств, які почали процедуру банкрутства. Є деякі проблеми, які потрібно вирішувати», - наголосив Ігор Терехов.