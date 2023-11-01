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01.11.2023  18:42   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як йде підготовка оновленого Генплану розвитку Харкова

Про це мер Харкова Ігор Терехов йшлося в інтерв'ю спецпроєкту Українського Радіо Харкова «Майдан свободи».


Ігор Терехов розповів, як йде підготовка оновленого Генплану розвитку Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у інтерв'ю мер Харкова Ігор Терхов зазачив, що рішення щодо майбутньої відбудови міста Харова ухвалюються консолідовано з залученням досвіду кращих вітчизняних та іноземних фахівців.
 
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За його словами, міська влада та фонд британського архітектора Нормана Фостера, який працює над створенням оновленого Генерального плану розвитку міста Харкова, відкриті до співпраці.
 
«Для нас дуже важливим є й досвід харківських архітекторів. Фонд відкритий для всіх архітекторів без винятку. Кожен має право висловлювати свою думку, але всі рішення ухвалюються консолідовано. Все продумується десятки разів», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також мер нагадав, що в Харкові планується проведення міжнародного конкурсу проєктів з відновлення даунтауна - центральної частини міста.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, генплан, харків, відбудова
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