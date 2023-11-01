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01.11.2023  19:13   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог значно посилив авіаудари

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 kbcnjgflf 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямкe противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка.
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп'янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харківщини: Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 листопада.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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