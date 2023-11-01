01.11.2023 19:21

Фасадний декор у Харкові: переваги оздоблення пінопластом

Великим попитом серед харків'ян користуються елементи фасадного декору з пінопласту. Дозволяючи заощадити на оздобленні вони, в той же час, здатні до невпізнаваності змінити зовнішній вигляд будівлі.

Переваги фасадного декору з пінопласту

Окрім порівняно низької вартості та різноманіття форм елементи декору з пінопласту мають низку переваг. Зокрема, фасадний декор з цього матеріалу:

міцний і довговічний;

не “боїться” вологи та прямих сонячних променів;

стійкий до грибків;

простий у монтажіl

екологічний і безпечний.

Повною мірою оцінити переваги матеріалу можна, обравши продукцію Grafio Decor. Лідер ринку Grafio Decor виробляє фасадний декор з пінопласту, який можна замовити за телефоном: +380(63)9898906

Варіанти декоративного оздоблення будівлі пінопластом

Існує безліч варіантів оформлення фасаду приватного будинку, офісної будівлі або торгівельної споруди пінопластом. Ось кілька елементів, які ви можете обрати для оздоблення свого фасаду:

Карнизи. Окрім як виконувати декоративну функцію, слугують бар'єром від вологи, захищаючи конструкцію фасаду від проникнення води. Карнизи можна встановлювати безпосередньо під дахом або під вікнами на проміжних поверхах будівлі.

Молдинги. Молдинги являють собою невеликі дошки, які монтуються в різних частинах фасаду, підкреслюючи певні архітектурні особливості будівлі.

Лиштви. Використовуються для обрамлення вікон та дверей і надають будівлі завершений вигляд. Крім того, лиштву можна встановити для маскування щілин у місцях примикання вікон до стіни.

Колони. Діаметр колон може варіюватися, розширюючись або звужуючись за вашим бажанням.

Пілястри. Здебільшого використовуються для оформлення входів, веранд, та воріт у будинках. Ці декоративні елементи часто прикрашаються витонченими малюнками та візерунками, додаючи елегантності зовнішньому вигляду споруди.

Нерідко у Харкові можна побачити будинки, оздоблені підвіконнями, арками, балюстрадами з пінопласту. Варіантів - безліч, і фахівці Grafio Decor радо порекомендують найкращий для вашої оселі або бізнесу.

Ціни на Фасадний Декор

Ціни на фасадний декор з пінопласту варіюються в залежності від розміру та складності виробів. Компанія "Grafio Decor" пропонує конкурентоспроможні ціни, зробивши стильний та елегантний фасад доступним для всіх, хто бажає надати своєму будинку неповторний вигляд.

Заключні слова

Фасадний декор із пінопласту від "Grafio Decor" дозволяє створити елегантний та неповторний вигляд вашого будинку. З великим вибором дизайнів та легкістю в монтажі цей декор стає ідеальним вибором для всіх, хто прагне надати своєму житлу стиль та індивідуальність.

Нехай ваш будинок стане справжнім шедевром архітектури завдяки фасадному декору від "Grafio Decor." Вишуканий та елегантний, цей декор підкреслить ваш стиль та надасть вашому будинку неповторний характер.