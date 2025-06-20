20.06.2025 18:03

Загроза катастрофи: у Харкові укріплюють одну з найстаріших локацій міста (фото)

У центрі Харкова триває масштабна реконструкція Університетської гірки. Через зсуви ґрунту, спричинені обстрілами, виникла загроза обвалу.



Фото: Василь Голосний /



В історичному серці Харкова – на Університетській гірці – вже три місяці тривають ремонтні роботи. Локація, з якої починалося становлення міста, постраждала внаслідок бойових дій. Через ворожі обстріли та постійну вібрацію на схилах скверу зафіксували зсуви ґрунту. Аби запобігти катастрофі, місто розпочало невідкладну реконструкцію. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ В історичному серці Харкова – на Університетській гірці – вже три місяці тривають ремонтні роботи. Локація, з якої починалося становлення міста, постраждала внаслідок бойових дій. Через ворожі обстріли та постійну вібрацію на схилах скверу зафіксували зсуви ґрунту. Аби запобігти катастрофі, місто розпочало невідкладну реконструкцію.

«Детонація спричинила зсув на схилі. Якби ми не вжили термінових заходів, це могло б призвести до трагедії: внизу розташовані вулиця Клочківська та узвіз, і є реальна загроза для життя людей», - наголосив заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий.

Зараз на об’єкті виконують роботи з укріплення схилу, зняття насипного ґрунту, а також будують розвантажувальний майданчик, щоб зменшити навантаження на схил. Крім того, у сквері облаштують систему водовідведення, бо сквер знаходиться у старій частині міста, яка не має зливової каналізації, що також загрожувало подальшими руйнуваннями.

Після завершення будівельних робіт територію впорядкують. Зокрема, замінять покриття, пошкоджене під час роботи важкої техніки. Капремонт триватиме орієнтовно до 1 серпня.

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