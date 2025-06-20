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20.06.2025  17:55   

Детонація спричинила зсув на схилі: невідкладні роботи з капітального ремонту тривають у сквері біля Вічного вогню

Зараз на об’єкті виконують роботи з укріплення схилу палями, зняття насипного ґрунту, а також будують розвантажувальний майданчик, щоб зменшити навантаження на схил.


Детонація спричинила зсув на схилі: невідкладні роботи з капітального ремонту тривають у сквері біля Вічного вогню
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За словами заступника міського голови - директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитра Липового, зсув ґрунту на схилі скверу став наслідком ворожих обстрілів.
 
«Детонація спричинила зсув на схилі. Якби ми не вжили термінових заходів, це могло б призвести до трагедії: внизу розташовані вулиця Клочківська та узвіз, і є реальна загроза для життя людей», - наголосив Дмитро Липовий.
 
 
Зараз на об’єкті виконують роботи з укріплення схилу палями, зняття насипного ґрунту, а також будують розвантажувальний майданчик, щоб зменшити навантаження на схил.
 
 
Крім того, складовою проєкту є облаштування системи водовідведення, бо сквер знаходиться у старій частині міста, яка не має зливової каналізації, що також загрожувало подальшими руйнуваннями.
 
 
Після завершення будівельних робіт територію впорядкують. Зокрема, замінять покриття, пошкоджене під час роботи важкої техніки. Капремонт триватиме орієнтовно до 1 серпня.
 
 
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Тэги:  жкг, харків
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