Побиття 12- та 13-річного хлопців у Змієві: поліція з'ясовує обставини

Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв.
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Гороскоп обіцяє плідний день для роботи та покращення матеріального становища. Це вдалий момент для рішучих і енергійних дій!
До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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