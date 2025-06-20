20.06.2025 17:40 Віталій Хіневич

Побиття 12- та 13-річного хлопців у Змієві: поліція з'ясовує обставини

Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

19 червня до чергової частини відділу поліції із закладу охорони здоров’я надійшло повідомлення про те, що за медичною допомогою звернулись батьки двох хлопців 12 та 13 років, які отримали тілесні ушкодження.

Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв. Того ж дня батьки звернулися з відповідною заявою до поліції.

19 червня дізнавачі відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості спричинених неповнолітнім тілесних ушкоджень.

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