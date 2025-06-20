20.06.2025 16:50 Віталій Хіневич

У Харківській області син обікрав матір

Порушник взяв бензопилу та дві бензокоси, продав, а гроші витратив.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Чугуївського районного управління поліції звернулась 59-річна жителька Малинівської громади із повідомленням про крадіжку з її оселі електроінструментів. Вона розповіла, що підозрює у злочині власного сина. Чоловік останнім часом вчиняв вдома скандали через зловживання спиртним. Раніше поліцейські вже складали щодо нього адміністративні матеріали за домашнє насильство.

Поліцейські офіцери громади розшукали 39-річного чоловіка. Він зізнався, що на початку червня взяв у матері електроінструменти, встиг продати, а гроші витратити. Поліцейські встановили особу покупця, вилучили крадене та повернули речі власниці.

19 червня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує 14-річну Єлизавету Шарову з Харківщини.