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20.06.2025  16:50   Віталій Хіневич

У Харківській області син обікрав матір

Порушник взяв бензопилу та дві бензокоси, продав, а гроші витратив.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До Чугуївського районного управління поліції звернулась 59-річна жителька Малинівської громади із повідомленням про крадіжку з її оселі електроінструментів. Вона розповіла, що підозрює у злочині власного сина. Чоловік останнім часом вчиняв вдома скандали через зловживання спиртним. Раніше поліцейські вже складали щодо нього адміністративні матеріали за домашнє насильство.
 
Поліцейські офіцери громади розшукали 39-річного чоловіка. Він зізнався, що на початку червня взяв у матері електроінструменти, встиг продати, а гроші витратити. Поліцейські встановили особу покупця, вилучили крадене та повернули речі власниці.
 
19 червня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує 14-річну Єлизавету Шарову з Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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