20.06.2025 14:24 Рита Парфенова

Поліція розшукує 14-річну Єлизавету Шарову з Харківщини

Дівчина зникла 16 червня у селі Вільшани Харківського району. Усіх, хто має будь-яку інформацію про її місцезнаходження, просять звертатися до поліції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці встановлюють місцезнаходження 14-річної Єлизавети Шарової, яка зникла 16 червня 2025 року. Дівчина є мешканкою села Вільшани Харківського району й досі не повернулася додому.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, худорлява статура, русяве волосся, сірі очі.

Поліція звертається до всіх громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію щодо дівчини за телефонами: 102, 097-307-35-78, 057-208-88-88 або іншим зручним способом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали трьох дітей, які зникли під час гри.