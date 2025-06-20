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20.06.2025  14:38   Рита Парфенова

З російського полону повернулися українські воїни, серед них — оборонці Харківщини

Президент України повідомив про черговий обмін полоненими. Додому повернулися воїни, які понад два роки перебували в полоні: оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та інших областей.

обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський заявив про черговий обмін полоненими, унаслідок якого ще одна група українських захисників повертається додому, передає РЕДПОСТ.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину.

За словами президента, більшість із цих воїнів провела в російському полоні понад два роки. Тепер вони нарешті вдома.

Зеленський подякував усім, хто причетний до повернення українських захисників, та наголосив, що держава продовжить працювати над звільненням усіх, хто ще перебуває в полоні.

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Тэги:  обмін полоненими
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