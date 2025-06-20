20.06.2025 14:38 Рита Парфенова

З російського полону повернулися українські воїни, серед них — оборонці Харківщини

Президент України повідомив про черговий обмін полоненими. Додому повернулися воїни, які понад два роки перебували в полоні: оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та інших областей.

Президент Володимир Зеленський заявив про черговий обмін полоненими, унаслідок якого ще одна група українських захисників повертається додому, передає РЕДПОСТ.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину.

За словами президента, більшість із цих воїнів провела в російському полоні понад два роки. Тепер вони нарешті вдома.

Зеленський подякував усім, хто причетний до повернення українських захисників, та наголосив, що держава продовжить працювати над звільненням усіх, хто ще перебуває в полоні.

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