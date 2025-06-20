20.06.2025 14:47 Рита Парфенова

На Куп’янщині зафіксували наслідки авіаудару (фото)

20 червня російські війська скинули три авіабомби на село Хатнє Куп’янського району. Зруйновано приватні будинки, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Прокуратура повідомила про розслідування чергового воєнного злочину, скоєного російськими військовими на території Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 20 червня близько 5:15 село Хатнє Купʼянського району зазнало авіаудару. Збройні сили рф скинули на населений пункт три керовані авіаційні бомби (КАБ).

Внаслідок удару зруйновано та пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди. На щастя, жертв серед місцевого населення немає.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Слідчі та прокурори документують наслідки атаки та збирають докази вчиненого воєнного злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.