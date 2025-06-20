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20.06.2025  14:47   Рита Парфенова

На Куп’янщині зафіксували наслідки авіаудару (фото)

20 червня російські війська скинули три авіабомби на село Хатнє Куп’янського району. Зруйновано приватні будинки, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

наслідки обстрілу села Хатнє

Прокуратура повідомила про розслідування чергового воєнного злочину, скоєного російськими військовими на території Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 20 червня близько 5:15 село Хатнє Купʼянського району зазнало авіаудару. Збройні сили рф скинули на населений пункт три керовані авіаційні бомби (КАБ).

наслідки обстрілу села Хатнє

Внаслідок удару зруйновано та пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди. На щастя, жертв серед місцевого населення немає.

наслідки обстрілу села Хатнє

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Слідчі та прокурори документують наслідки атаки та збирають докази вчиненого воєнного злочину.

наслідки обстрілу села Хатнє

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.

наслідки обстрілу села Хатнє

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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