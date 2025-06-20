20.06.2025 14:18 Рита Парфенова

У Харкові триває капремонт будинку на вул. Соборності України після обстрілів (фото)

У житловому будинку, що постраждав від ворожих обстрілів, відновлюють дах, утеплюють техповерх і готуються до ремонту фасаду. Роботи виконує Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У Харкові продовжується капітальний ремонт багатоквартирного будинку на вул. Соборності України, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Як повідомили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, вже завершено відновлення покрівлі площею понад 1000 кв. м, парапетів та вентиляційних каналів. Крім того, замінено пошкоджені вікна та двері як у квартирах, так і в місцях загального користування.

Наразі тривають внутрішні роботи – фахівці штукатурять та шпаклюють стіни, укладають плитку на підлогу, утеплюють перекриття технічного поверху. Наступним етапом стане підсилення конструкцій та ремонт фасаду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожої атаки в ніч проти 20 червня у Шевченківському та Основ’янському районах Харкова пошкоджено щонайменше 21 будівлю. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.