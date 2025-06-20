У Харкові триває капремонт будинку на вул. Соборності України після обстрілів (фото)

У житловому будинку, що постраждав від ворожих обстрілів, відновлюють дах, утеплюють техповерх і готуються до ремонту фасаду. Роботи виконує Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.
У Харкові продовжується капітальний ремонт багатоквартирного будинку на вул. Соборності України, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Як повідомили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, вже завершено відновлення покрівлі площею понад 1000 кв. м, парапетів та вентиляційних каналів. Крім того, замінено пошкоджені вікна та двері як у квартирах, так і в місцях загального користування.
Наразі тривають внутрішні роботи – фахівці штукатурять та шпаклюють стіни, укладають плитку на підлогу, утеплюють перекриття технічного поверху. Наступним етапом стане підсилення конструкцій та ремонт фасаду.
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