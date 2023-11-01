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01.11.2023  18:12   

У Харкові готуються до демонтажу розбомбленої росіянами багатоповерхівки (фото)

Житловий будинок за адресою вул. Наталії Ужвій, 82 у Харкові вже за кілька днів почнуть частково демонтувати.

Харків, Ужвій

Зараз відбуваються підготовчі роботи до демонтажу, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Спеціалісти зазначають, процес уповільнюється через велику кількість уламків будинку, яку довелось вивезти та зсуви понівечених конструкцій.
 
Через кілька днів буде змонтовано баштовий кран підвищеної вантажопідйомності та почнеться демонтаж верхніх поверхів будинку.
 
Спеціалісти кажуть, що після проведення демонтажу першого під'їзду, буде виконане детальне технічне обстеження другого під'їзду, після чого буде визначена ступінь його придатності.

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Тэги:  харків, ужвій, демонтаж, будинок
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