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01.11.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики усунули аварії після ворожих обстрілів

Газмережі ліквідували шість аварійних ситуацій у будинках після обстрілів, передає РЕДПОСТ .

 
Протягом останніх днів фахівці Харківської філії «Газмережі» локалізували аварійні ситуації у шести будинках споживачів, спричинені російськими обстрілами. Роботи проведені у Куп’янській та Золочівській громадах.
 
У чотирьох з шести домоволодінь локалізацію аварійних ситуацій вдалось провести без припинення газопостачання споживачам.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення».
 
Источник:   Газмережі
 Тэги:  харків, жкг
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