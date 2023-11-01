    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У гідропарку Харкова підприємець не хоче залишати захоплену ділянку землі
01.11.2023  17:38   Дмитро Колонєй

У гідропарку Харкова підприємець не хоче залишати захоплену ділянку землі

Стало відомо, яким чином це сталося та чого вимагают правоохорнці у Харкові.

Відібрати захоплену ділянку землі гідропарку можуть у підприємця в Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 31-річний чоловік самовільно зайняв земельну ділянку в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі річки Уди, яка розташована в межах Жовтневого гідропарку на території рятувальної станції «Жовтневий гідропарк». Згодом чоловік побудував там альтанки, які здавав в оренду та отримував за це гроші.
 
Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова, що набрав законної сили, ділка визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.
 
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 82 ЦПК України, вирок суду в кримінальному провадженні, що набрав законної сили, є обов’язковим для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.
 
На цей час чоловік самовільно зайняту земельну ділянку не звільнив та продовжує використовувати в комерційних цілях на власний розсуд, що завдає шкоди інтересам держави. Зокрема, самовільне зайняття відповідачем земельної ділянки позбавляє ХМР права використовувати її за цільовим призначенням, а також позбавляє окремих осіб права безоплатно та безперешкодно відвідувати територію водойми.
 
Жовтневим районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі. Судовий розгляд триває.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, харків, шахрайство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.10 Надзвичайні події У Харкові судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон 31.10 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть чоловіка, який обшахраював селищну раду на сотні тисяч 30.10 Надзвичайні події Хитрим власникам бізнес-центру у Харкові доведеться виплатити борг у півімільйона гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 