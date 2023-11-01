01.11.2023 17:38 Дмитро Колонєй

У гідропарку Харкова підприємець не хоче залишати захоплену ділянку землі

Стало відомо, яким чином це сталося та чого вимагают правоохорнці у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 31-річний чоловік самовільно зайняв земельну ділянку в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі річки Уди, яка розташована в межах Жовтневого гідропарку на території рятувальної станції «Жовтневий гідропарк». Згодом чоловік побудував там альтанки, які здавав в оренду та отримував за це гроші.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова, що набрав законної сили, ділка визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 82 ЦПК України, вирок суду в кримінальному провадженні, що набрав законної сили, є обов’язковим для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

На цей час чоловік самовільно зайняту земельну ділянку не звільнив та продовжує використовувати в комерційних цілях на власний розсуд, що завдає шкоди інтересам держави. Зокрема, самовільне зайняття відповідачем земельної ділянки позбавляє ХМР права використовувати її за цільовим призначенням, а також позбавляє окремих осіб права безоплатно та безперешкодно відвідувати територію водойми.

Жовтневим районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі. Судовий розгляд триває.