01.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області запроваджують експериментальний проект «Помічник ветерана»

Харківщина поповнила перелік регіонів, де впроваджують експериментальний проєкт «Помічник ветерана».

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розповів начальник Управління у справах ветеранів облвійськадміністрації Олег Пуль, передає РЕДПОСТ.

Мета проєкту - надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів, військовослужбовців, які були звільнені з військової служби, у тому числі демобілізованих та членів їх сімей.

«Відповідною Постановою Кабміну передбачено, що експериментальний проєкт реалізується до 31 грудня поточного року. А після цього Мінветеранів узагальнить практику залучених областей і у 2024 році планується масштабування цього проєкту по всій Україні. За розрахунками Міністерства у справах ветеранів, таких помічників буде близько 15 тисяч. Передбачено, що 1 фахівець зможе охопити близько 100 ветеранів», - зазначив Олег Пуль.

На Харківщині проєкт реалізують у Богодухівській, Валківській, Балаклійській, Красноградській, Лозівській, Харківській, Чугуївській та Пісочинській територіальних громадах.

За процедурою відбору на посаду помічника ветерана кандидати мають подати заяву на платформі е-Ветеран, а потім пройти співбесіду з профільними комісіями, які формуватимуть у громадах. До комісій, зокрема, мають входити представники громадських об'єдань ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

«Помічники ветеранів – це самі ветерани, члени їх родин або рідні загиблих Захисників і Захисниць. Після відбору проходить тритижневе навчання у Центрі ветеранського розвитку. Така установа працює в Харкові на базі Каразінського університету», - додав Олег Пуль.

Подати заявку на участь у експериментальному проєкті можуть ветерани, члени їх родин або рідні загиблих Захисників і Захисниць за посиланням.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення».