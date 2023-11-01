    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківській області запроваджують експериментальний проект «Помічник ветерана»
01.11.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області запроваджують експериментальний проект «Помічник ветерана»

Харківщина поповнила перелік регіонів, де впроваджують експериментальний проєкт «Помічник ветерана».

 
Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розповів начальник Управління у справах ветеранів облвійськадміністрації Олег Пуль, передає РЕДПОСТ.
 
Мета проєкту - надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів, військовослужбовців, які були звільнені з військової служби, у тому числі демобілізованих та членів їх сімей. 
 
«Відповідною Постановою Кабміну передбачено, що експериментальний проєкт реалізується до 31 грудня поточного року. А після цього Мінветеранів узагальнить практику залучених областей і у 2024 році планується масштабування цього проєкту по всій Україні. За розрахунками Міністерства у справах ветеранів, таких помічників буде близько 15 тисяч. Передбачено, що 1 фахівець зможе охопити близько 100 ветеранів», - зазначив Олег Пуль.  
 
На Харківщині проєкт реалізують у Богодухівській, Валківській, Балаклійській, Красноградській, Лозівській, Харківській, Чугуївській та Пісочинській територіальних громадах. 
 
За процедурою відбору на посаду помічника ветерана кандидати мають подати заяву на платформі е-Ветеран, а потім пройти співбесіду з профільними комісіями, які формуватимуть у громадах. До комісій, зокрема, мають входити представники громадських об'єдань ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 
 
«Помічники ветеранів – це самі ветерани, члени їх родин або рідні загиблих Захисників і Захисниць. Після відбору проходить тритижневе навчання у Центрі ветеранського розвитку. Така установа працює в Харкові на базі Каразінського університету», - додав Олег Пуль.  
 
Подати заявку на участь у експериментальному проєкті можуть ветерани, члени їх родин або рідні загиблих Захисників і Захисниць за посиланням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення».
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, помічник ветерана
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Суспільство У Харкові цілком облаштовані укриття комунальної власності - Ігор Терехов 01.11 Новини компаній Фасадний декор у Харкові: переваги оздоблення пінопластом 01.11 Армія На Харківщині ворог значно посилив авіаудари
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 