01.11.2023 16:51 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть рецидивістів, які грабували літніх жінок

Троє злодюг нападали на стареньких у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 33-річний харків’янин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, «спеціалізувався» на тому, що зривав з шиї перехожих золоті ланцюжки. На початку вересня цього року в Салтівському районі м. Харкова зловмисник пограбував таким чином двох жінок. Його жертвами стали 77-річна і 69-річна харків’янки.

Наразі Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом грабежу, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Його судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Крім того, правоохоронці виявили 32-річного і 40-річного мешканців Лозової, які чоловіки раніше неодноразово мали проблеми із законом і відбували покарання в місцях позбавлення волі.

17 жовтня 2023 року чоловіки побачили, як 65-річна жінка знімає готівку в банкоматі, простежили за нею і, дочекавшись слушного моменту, коли потерпіла сіла на лавку, аби перепочити, підійшли до неї. Один зі зловмисників вдарив жінку в обличчя, інший схопив її сумку, після чого грабіжники втекли з місця події.

Також встановлено, що у вересні цього року 32-річний чоловік вчинив ще й крадіжку. Жертвою крадія також стала жінка — чоловік викрав у неї банківську картку, якою в подальшому розраховувався у магазинах.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області обом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм інкримінують вчинення грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), а 32-річному чоловіку — ще й вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).