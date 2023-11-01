01.11.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

В спортивній залі розбещував дівчат: на Харківщині 83-річного чоловіка підозрюють у злочині

Підозрюваний у 83 роки вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею. За сумісництвом цей чоловік працював двірником в навчальному закладі.



Фото з відкритих джерел

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронець повідомляє, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат. Все це відбувалося на початку начального року 2021-2022. Тоді діти відмовилися ходити до гуртка. Але через страх та сором не назвали батькам справжні причини.

Дівчинка розповіла, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди та статеві органи. Вона намагалася пручатися, вириватися, але педофіл завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував свої збочення під допомогу.

«Ще дві жертви, які вже також дали свідчення, - однокласниці цієї дівчини. Вони теж ходили до туристичного гуртка і всі наполягають: він робив це умисно. Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно. Але педофіл вчиняв таке сексуальне насильство над шестикласницями не один раз. Користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих»,- повідомив Сергій Болвінов.

Також він зазначає, що колектив ліцею, керівник гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики.

«Слідчі довго працювали над тим, щоби підготувати підозру цьому керівнику дитячого гуртка. Та врешті нам вдалося зібрати достатньо доказів, вже вручили повідомлення про підозру в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. А враховуючи те, що він робив це неодноразово та з дітьми, яким не виповнилося навіть 14-ти років, покарання чекає суворе»,- додав Сергій Болвінов.

Фото надав Сергій Болвінов

Зараз підозрюваний, за рішенням слідчого судді, під цілодобовим домашнім арештом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у колабораціонізмі підозрюється мешканець Вовчанська, який влаштувався на роботу до окупаційної адміністрації і відповідав за бюджет.