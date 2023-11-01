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01.11.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині ліквідували пожежу, що виникла через ворожий обстріл

1 листопада о 12:25 російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок влучання снарядів зайнялась господарча будівля недіючої ветеринарної лабораторії. Вогонь охопив площу 100 кв.м. 
 
На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також пожежна команда із селища Вільча. Загалом 2 пожежні автоцистерни та 8 вогнеборців. Спільними зусиллями о 14:40 вдалось загасили дану пожежу. Постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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