    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме
01.11.2023  16:05   Дмитро Колонєй

Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме

Яким чином зміниться курсування транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт контактної мережі з 10:00 до 16:00 2 листопада 2023 року буде припинений рух трамваїв
 
  • на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», та
  • на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до розворотного кола «Новоселівка».

Трамваї №3 курсуватиме так:

 
  • (частина 1): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - бул. Гончарівський - вул. Полтавський Шлях -  розворотне коло «Залютине»;

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

  • (частина 2): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
 

Трамвай №27 ходитиме таким чином:

 
  • (частина 1): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників -  розворотне коло «Салтівське»;
  • (частина 2): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників -  розворотне коло «Салтівське».
 

Трамвай №7:

не курсуватиме.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Дороги та транспорт Ремонт підстанції змінить маршрут харківського тролейбуса 09.10 Дороги та транспорт У Харкові три трамваї змінять маршрут руху 04.10 Дороги та транспорт У Харкові ремонт колії змінять маршрут трамваїв на Салтівці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 