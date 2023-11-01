01.11.2023 16:05 Дмитро Колонєй
Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме
Яким чином зміниться курсування транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт контактної мережі з 10:00 до 16:00 2 листопада 2023 року буде припинений рух трамваїв
-
на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», та
-
на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до розворотного кола «Новоселівка».
Трамваї №3 курсуватиме так:
-
(частина 1): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - бул. Гончарівський - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
-
(частина 2): розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
Трамвай №27 ходитиме таким чином:
-
(частина 1): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
-
(частина 2): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».
Трамвай №7:
не курсуватиме.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0