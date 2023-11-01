01.11.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Новобаварському районі переклали понад 2 кілометра трубопроводів

Наразі ремонтники міняють технічно зношену ділянку магістралі протяжністю 120 метрів та діаметром 160 мм на вулиці Власенка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Даний трубопровід обслуговує харків'ян близько 50 років і за цей час у деяких місцях почав виходити з ладу, внаслідок чого на цій ділянці часто траплялися аварії. Перед тим, як розпочати комплексні заходи, які окрім безпосередньої перекладки магістралі методом санації, включають встановлення нової запірної арматури та гідрантів, повністю забезпечили мешканців мікрорайону водопостачанням.

Певні складнощі виникають у зв'язку з наявністю інших комунікацій міської інфраструктури, але це жодним чином не вплине на терміни завершення робіт», - відзначив начальник районної служби Євгеній Сальков.

З початку року в районі ліквідовано 505 аварійних ситуацій на водоводах, капітально відремонтовано 513 оглядових колодязів і упорядковані 193 водорозбірні колонки.

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