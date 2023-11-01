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01.11.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

У Дії послуга для ВПО буде тимчасово недоступна: в чому причина

З 1 листопада послуга «Допомога для ВПО» буде тимчасово недоступною в Дії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Зазначається, що послуга для ВПО буде тимчасово недоступна через оновлення сервісів. Відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.
 
Таким чином, якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у Дії не працює, можливо зробити це офлайн.
 
Що зміниться з оновленням сервісів:
 
  • Подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину 
  • Виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї
  • Зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах
 
Варто зазначити, якщо людина отримувала допомогу раніше, то вона отримуватиме її ще протягом кількох місяців. 
 
Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам.
 
Які послуги для ВПО працюватимуть у Дії як раніше:
 
  • зміна фактичного проживання;
  • скасування статусу ВПО.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадують про необхідність подавати заявки в «єВідновлення».
 
Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія
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