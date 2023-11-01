01.11.2023 15:25 Віталій Хінєвіч
У Дії послуга для ВПО буде тимчасово недоступна: в чому причина
З 1 листопада послуга «Допомога для ВПО» буде тимчасово недоступною в Дії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що послуга для ВПО буде тимчасово недоступна через оновлення сервісів. Відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.
Таким чином, якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у Дії не працює, можливо зробити це офлайн.
Що зміниться з оновленням сервісів:
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Подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину
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Виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї
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Зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах
Варто зазначити, якщо людина отримувала допомогу раніше, то вона отримуватиме її ще протягом кількох місяців.
Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам.
Які послуги для ВПО працюватимуть у Дії як раніше:
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зміна фактичного проживання;
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скасування статусу ВПО.
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