01.11.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

У Дії послуга для ВПО буде тимчасово недоступна: в чому причина

З 1 листопада послуга «Допомога для ВПО» буде тимчасово недоступною в Дії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що послуга для ВПО буде тимчасово недоступна через оновлення сервісів. Відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.

Таким чином, якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у Дії не працює, можливо зробити це офлайн.

Що зміниться з оновленням сервісів:

Подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину

Виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї

Зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах

Варто зазначити, якщо людина отримувала допомогу раніше, то вона отримуватиме її ще протягом кількох місяців.

Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам.

Які послуги для ВПО працюватимуть у Дії як раніше:

зміна фактичного проживання;

скасування статусу ВПО.

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