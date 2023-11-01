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01.11.2023  15:15   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують дахи будинків у Харкові

Де саме працюють ремонтники розповіли у КП «Харківспецбуд».

Ремонтують дахи будинків на Холодній горі комунальники. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства у Холодногірському районі  продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, роботи тривають на
  • вул. Полтавський Шлях, 22ц;
  • вул. Петра Болбочана, 46;
  • пр. Слави, 11, де покрівля постраждала внаслідок обстрілів.

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Ремонтують дахи будинків на Холодній горі комунальники. Новини Харкова

Ремонтують дахи будинків на Холодній горі комунальники. Новини Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові комунальники упорядковують території парків.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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