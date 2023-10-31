У Харкові комунальники упорядковують території парків (фото)

Працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» продовжують приводити до ладу територію шести парків загальною площею понад 117 га.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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