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31.10.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники упорядковують території парків (фото)

Працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» продовжують приводити до ладу територію шести парків загальною площею понад 117 га.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, за минулий тиждень вони вивезли понад 39 куб. м сміття  та 60 куб. м великогабаритних відходів, провели санітарну обрізку 31 дерева, висадили 100 декоративних кущів та скосили 7 га газонів. 
 
 
Також комунальники прибрали повалені внаслідок негоди дерева та гілки у парках «Зелений гай», «Зустріч» та Машинобудівників.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники змінюють пошкоджений обстрілами водовід.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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