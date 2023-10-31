31.10.2023 13:34 Рита Парфенова

На Харківщині п'яний водій збив пішохода на тротуарі

До п'яти років позбавлення воли може бути засуджений водій, який спричинив ДТП з потерпілою на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, слідчі Чугуївського районного управління поліції завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду щодо водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілою на Харківщині.



В ході розслідування встановлено, що 27 травня у селі Малинівка 38-річний водій автомобіля "ВАЗ" керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Він рухався з великою швидкістю та з великим прискоренням, виконавши маневр вліво, і не впоравшись з керуванням, виїхав на тротуар, де наїхав на пішохода.



В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди жінка-пішохід отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Слідчі закінчили досудове розслідування та вирішили скерувати справу до суду для розгляду. Водію пред'явлено обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

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За цим обвинуваченням чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами протягом трьох до п'яти років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс максимальне покарання водію, який в стані наркотичного сп’яніння спричинив ДТП у Харкові з загибеллю трьох людей, серед яких 3-річна дівчинка.