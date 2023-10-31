31.10.2023 11:31

Суд виніс вирок водію, який у наркотичному сп'янінні скоїв ДТП с трьома загиблими у Харкові

Прокурори домоглись максимального покарання водію, який в стані наркотичного сп’яніння спричинив ДТП у Харкові з загибеллю трьох людей, серед яких 3-річна дівчинка.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, 25 листопада 2021 року близько 18:20 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе у м. Харкові сталась масштабна аварія.



Прокурори у суді довели, що обвинувачений керував технічно справним автомобілем «МАN» з напівпричепом у стані наркотичного сп’яніння. Він перетнув перехрестя на червоний сигнал світлофора та не пропустив автомобіль «Chevrolet Nubira», який рухався на зелений сигнал, внаслідок чого зіштовхнувся із ним.



Після зіткнення вказаних автівок вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт та затиснула автівку таксі «Renault Logan».



Внаслідок дорожньо-транспортної події водій автомобіля «Renault Logan» та його пасажири – 49-річна бабуся та 3-річна онука – від отриманих травм загинули на місці події.







Правоохоронці затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 КПК України. До винесення вироку він перебував під вартою.



30 жовтня 2023 року Октябрський районний суд міста Полтави визнав водія вантажівки винним за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому призначено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років та на 10 років позбавлено права керування транспортними засобами за ч. 4 ст. 286-1 КК України.

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Наразі триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс вирок мешканцю м. Ізюм, який забив до смерті сусіда по укриттю.