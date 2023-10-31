31.10.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують консультувати громадян щодо оформлення пільг та субсидій

З початком опалювального сезону почастішали звернення жителів міста щодо отримання пільг та субсидій, передає РЕДПОСТ .

У Департаменті соціальної політики нагадали, що торік до законодавства були внесені зміни, відповідно до яких повноваження із призначення та виплати житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги від міських та районних органів соціального захисту були передані до Пенсійного фонду України.

Утім управління соціального захисту населення продовжують надавати харків’янам допомогу в оформленні субсидій та пільг. Фахівці управлінь приймають заяви та документи, формують електронний вигляд справи та забезпечують її передачу до Пенсійного фонду України.

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З питань призначення житлових субсидій та пільг, а також їх виплати можна звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України або до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за тел.: (057) 715-75-75; ел. пошта: [email protected] . Контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.