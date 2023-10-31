Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

31.10.2023 10:50 Рита Парфенова

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу 30 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12 га території, з них 1,6 га за допомогою машин механізованого розмінування, 9 км ліній електропередач, 11 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 84 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 167 саперів та 72 одиниці техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3956 га території 278 км автомобільних доріг, 2797 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 81 тис. 693 ВНП.