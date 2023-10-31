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31.10.2023  09:01   Рита Парфенова

Після ворожого обстрілу сталася велика пожежа на підприємстві Харківщини (фото)

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежі внаслідок обстрілу сталися у містах Вовчанськ та Куп'янськ.

Близько 15:00 ворог завдав обстрілу по м. Куп'янську Харківської області. Внаслідок потрапляння одного зі снарядів горіло 4 легкових автомобіля на загальній площі близько 20 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна.

О 01:25 в Чугуївському районі, м. Вовчанськ, внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 м.кв. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та місцева пожежна команда с. Вільча.

обстіріл вовчанська

обстіріл вовчанська

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Протягом доби з 30 по 31 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
  • 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 11 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.
 
обстіріл вовчанська
обстіріл вовчанська
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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