31.10.2023 09:01 Рита Парфенова

Після ворожого обстрілу сталася велика пожежа на підприємстві Харківщини (фото)

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежі внаслідок обстрілу сталися у містах Вовчанськ та Куп'янськ.

Близько 15:00 ворог завдав обстрілу по м. Куп'янську Харківської області. Внаслідок потрапляння одного зі снарядів горіло 4 легкових автомобіля на загальній площі близько 20 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна.

О 01:25 в Чугуївському районі, м. Вовчанськ, внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 м.кв. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та місцева пожежна команда с. Вільча.

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Протягом доби з 30 по 31 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

11 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.