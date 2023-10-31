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31.10.2023  08:35   Рита Парфенова

У селах під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці

31 жовтня тимчасово припинено подачу газу в населені пункти Харківського району.

відключено газ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово призупинено розподіл газу  у мережі двох сіл Харківського району.

Припинення подачі газу пов'язане з проведенням невідкладних аварійних робіт на газорозподільних мережах.

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Тож, газ відключено у населених пунктах:
  • с. Родичі (Юнона)
  • с. Мала Данилівка, м-р Флорінка

Роботи з відновлення газопостачання заплановані о 16:00 31 жовтня 2023 року.

Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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