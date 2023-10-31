У селах під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці

31 жовтня тимчасово припинено подачу газу в населені пункти Харківського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово призупинено розподіл газу у мережі двох сіл Харківського району.
Припинення подачі газу пов'язане з проведенням невідкладних аварійних робіт на газорозподільних мережах.
Роботи з відновлення газопостачання заплановані о 16:00 31 жовтня 2023 року.
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