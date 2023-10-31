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31.10.2023  08:28   Рита Парфенова

На Харківщині вночі ворог знову обстріляв Вовчанськ: про наслідки розповіли в ХОВА

Проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.

Проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю приватного підприємства, практично знищено приватний житловий будинок та гараж, а також завдані пошкодження автомобілю.

Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 31 жовтня 2023 року.

Проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.

Проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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