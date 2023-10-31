На Харківщині вночі ворог знову обстріляв Вовчанськ: про наслідки розповіли в ХОВА

Проти ночі 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00, ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю приватного підприємства, практично знищено приватний житловий будинок та гараж, а також завдані пошкодження автомобілю.
Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 31 жовтня 2023 року.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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