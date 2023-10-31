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31.10.2023  08:14   Рита Парфенова

У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Під авіаційними ударами ворога минулої доби опинилися чотири населених пункти Харківської області.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали: населені пункти Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе.

Загалом понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей опинилися  під артилерійським вогнем.
 

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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