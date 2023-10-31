У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Під авіаційними ударами ворога минулої доби опинилися чотири населених пункти Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали: населені пункти Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 жовтня 2023 року.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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