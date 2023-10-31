Скільки населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем ворога, повідомили у військовій адміністрації

Протягом останньої доби населені пункти в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах перебували під обстрілами з боку ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Зокрема, ворог обстрілв населені пункти:
Крім того, під ударами ворога перебували с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
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31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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