31.10.2023 09:38 Рита Парфенова

Скільки населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем ворога, повідомили у військовій адміністрації

Протягом останньої доби населені пункти в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах перебували під обстрілами з боку ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.



Зокрема, ворог обстрілв населені пункти:

смт Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" пошкоджено 2 багатоповерхових будинки;

село. Перовське Богодухівського району. Обстрілом пошкоджено 3 приватні домоволодіння;

місто. Куп’янськ. Обстрілом з РСЗВ пошкоджено 4 автомобілі.

Крім того, під ударами ворога перебували с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.