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31.10.2023  10:00   Рита Парфенова

Власниця салону красоти на Харківщині випитувала у клієнтів позиції ЗСУ

СБУ затримала в Ізюмі інформаторку фсб, яка «втемну» випитувала позиції ЗСУ у клієнтів власного салону краси.

СБУ затримала в Ізюмі інформаторку фсб
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, власниця салону краси у місті Ізюм збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала «потрібні» відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Отриману інформацію вона передавала до фсб через «зв’язкову» з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили «зв’язковій» з фсб про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
СБУ затримала в Ізюмі інформаторку фсб
 
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Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).

Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з рф під час захоплення частини Харківської області.

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  зрада, колаборант, харків, агрессия россии
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