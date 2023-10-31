Власниця салону красоти на Харківщині випитувала у клієнтів позиції ЗСУ

СБУ затримала в Ізюмі інформаторку фсб, яка «втемну» випитувала позиції ЗСУ у клієнтів власного салону краси.
Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).
Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з рф під час захоплення частини Харківської області.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
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31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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