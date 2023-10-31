Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 жовтня.
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День мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
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