Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 29 жовтня.
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День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
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