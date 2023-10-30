30.10.2023 09:44 Рита Парфенова

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: у лікарні помер один з постраждалих

Робітник термінала «Нової пошти» на Харківщині, який отримав поранення внаслідок ракетного удару вночі 21 жовтня, помер у лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.



Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації.

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