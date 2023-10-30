Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: у лікарні помер один з постраждалих

Робітник термінала «Нової пошти» на Харківщині, який отримав поранення внаслідок ракетного удару вночі 21 жовтня, помер у лікарні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.
Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації.
Приносимо співчуття рідним та близьким.
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День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
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