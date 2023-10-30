Комунальники Харкова усувають наслідки негоди

Роботи з благоустрію проводяться у Немишлянському районі міста Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, наслідки негоди усувають робітники КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд» та КП «Міськсвітло».
Комунальники розпилюють дерева та гілки, що впали через пориви сильного вітру, на проспектах Героїв Харкова та Льва Ландау, вулицях Харківських Дивізій, Пожарського, Багратіона, Олімпійській, Рибалка та ін.
Також відновлюють мережі освітлення, усувають обриви дротів, пошкодження на повітряних лініях, замінюють світильники у парку на б-рі Юр'єва.
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День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
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