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30.10.2023  10:21   Рита Парфенова

Комунальники Харкова усувають наслідки негоди

Роботи з благоустрію проводяться у Немишлянському районі міста Харкова.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, наслідки негоди усувають робітники КП «Харківблагоустрій», СКП  «Харківзеленбуд» та КП «Міськсвітло».

Комунальники розпилюють дерева та гілки, що впали через пориви сильного вітру, на проспектах Героїв Харкова та Льва Ландау, вулицях Харківських Дивізій, Пожарського, Багратіона, Олімпійській, Рибалка та ін.

Також відновлюють мережі освітлення, усувають обриви дротів, пошкодження на повітряних лініях, замінюють світильники у парку на б-рі Юр'єва.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.

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Источник:   ХМР
 Тэги:  негода, харків
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