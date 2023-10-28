28.10.2023 20:26 Рита Парфенова

Відомо про стан постраждалих внаслідок падіння дерев від час буревію у Харкові

У Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, постраждалі проходять лікування в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова.



У медичному закладі розповіли, що перший постраждалий був доправлений до лікарні близько 15:00 з переломом ключиці після падіння гілки, а другого госпіталізували близько 18:00 з забоєм після падіння дерева на Салтівці.



Зараз вони отримують медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.