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28.10.2023  20:26   Рита Парфенова

Відомо про стан постраждалих внаслідок падіння дерев від час буревію у Харкові

У Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, постраждалі проходять лікування в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова.

У медичному закладі розповіли, що перший постраждалий був доправлений до лікарні близько 15:00 з переломом ключиці після падіння гілки, а другого госпіталізували близько 18:00 з забоєм після падіння дерева на Салтівці.

Зараз вони отримують медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.
Источник:   ХМР
 Тэги:  негода, харків
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