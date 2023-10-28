Відомо про стан постраждалих внаслідок падіння дерев від час буревію у Харкові

У Харкові внаслідок негоди двоє осіб отримали травми.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, постраждалі проходять лікування в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова.
У медичному закладі розповіли, що перший постраждалий був доправлений до лікарні близько 15:00 з переломом ключиці після падіння гілки, а другого госпіталізували близько 18:00 з забоєм після падіння дерева на Салтівці.
Зараз вони отримують медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів.
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Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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