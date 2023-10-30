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30.10.2023  11:00   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 978 повідомлень про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1800 транспортних засобів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 жовтня 2023 року.

 

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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