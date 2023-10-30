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30.10.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 571 виклик, виявили 35 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 522 постанови, з яких 476 за порушення ПДР.
 
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Також інспектори притягнули до відповідальності 25 пішоходів за порушення ними ПДР.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні повернули військовому загубленого чотирилапого улюбленця.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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